"BİR SONUCA ULAŞTIK!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dörtlü koalisyon görüşmeleri için DP Genel Merkezinde bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş:

Bir sonuca ulaştık

Pazartesi DP-PM toplanacak, o ana kadar UBP somutlastirirsa onerilerini PM'ye goturecegim. Somut oneri ile gelmediler. 4’lunun vardigi sonuc da somuttur

Denktaş, “Bugün itibarıyla artık bizi takip etmekten kurtuluyorsunuz. Artık bir sonuca ulaştık. Artık parti yetkili kurullarının alacağı karar kalmıştır. Ayrıntılı bir görüşmemiz daha olacak. Ama bir sonuca ulaştık. 4 parti de yetkili kurullarına ulaştık. Bir iki saat daha detaylarla ilgili bir çalışmamız olacak. Yetkili kurulların onay vermesi halinde bu iş bitmiş olur.

Pazartesi parti meclisi toplanacak, o ana kadar UBP somutlaştırsa önerilerini götüreceğim. Somut öneri ile gelmediler. Bu an itibarıyla 4’lünün vardığı sonuç da somuttur.

Herhangi bir kurul ret cevabı verirse tekrar oturup müzakere etmeyeceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

Kendi aramızda olumlu bir sonuca ulaştık, yetkili kurullar onaylaması gerekiyor

Erhürman, “Kendi aramızda olumlu bir sonuca ulaştık, yetkili kurullar onaylaması gerekiyor. Pazartesi akşamı netleşir durum. Karar organları parti meclisleridir. Müzakereleri biz kendi açımızdan bitirdik”.