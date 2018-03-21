BİR TARİH GÖÇTÜ!
106 yaşında yaşama veda etti...
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Lefke’nin en yaşlı sakini Şevket Uzunoğlu (Bacanak) 106 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Uzunoğlu’nun ölümü bölgede yasa neden oldu. 106 yaşında hayatını kaybeden Şevket Uzunoğlu’na Lefke Hurma Festivali’nde Lefke’nin en yaşlı kişi unvanı verilmişti. Şevket Uzunoğlu’nun bugün öğlen Lefke Şeyh Nazım Kıbrısi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefke Kabristanlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Etiketler : Şevket Uzunoğlu, vefat
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