BİR TEK KİŞİ DEĞİL!

Asena Atalay ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Berkay, Caner Erkin’in açıklamaları sorulunca “3. kişiler diyor zaten. Kişi demiyor. Kendisine sorarsanız cevabını verir” diye konuştu

Berkay önceki akşam Mall Of İstanbul’da sahne aldı. Yaklaşık 3 yıl önce Caner Erkin’le evli olan Asena Atalay’la yasak aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Caner Erkin eski eşi Asena Atalay’ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğunu beyan etti. Ne söyleyeceksiniz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“3. kişiler diyor zaten. Kişi demiyor. Beni ilgilendiren bir konu değil. Benim adım 3 yıl önce geçmiş olabilir ama kendisine sorarsanız cevabı verir. Kişiler olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Biz gayet mutluyuz. Gündemimizin yüzde 1’i bile değil bu konu. Biz çok keyifliyiz. Allah herkese benim yaşadığım hayatı nasip etsin. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor, teşekkürler...