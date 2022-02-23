Bir ülke resmen talip oldu!

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Rusya-Ukrayna krizi hakkında yaptığı açıklamada, Rusya'nın herhangi bir işgale kalkışması durumunda 500 bin Ukraynalı mülteciye ülkenin kapılarını açacağını açıkladı.

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'ya yönelik agresif tavırlarını tüm dünya kınamaya devam ederken bir açıklamada Romanya'dan geldi. Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu tarafından yapılan açıklamalar sonucunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bir mülteci akını beklemediklerini ancak olası bir durumda 500 bin mülteciye sınırlarını açacaklarını duyurdu.

"ASKERLER DEĞİL DİPLOMATLAR KONUŞSUN"

Rus işgalinin başlaması durumunda Romanya, Ukrayna halkının barınma ihtiyaçlarının ülkenin hem küçük hem de büyük şehirlerinde karşılanacağını açıkladı. Açıklamalarının devamında olası Rus işgali hakkında konuşan Vasile Dincu, krizin en kısa zamanda sonlanmasını istediklerini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Ukrayna topraklarında savaş olmamalı. Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder."

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukanks'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.

"GEÇMİŞTE İÇ SAVAŞ SONRASI YAŞANANLAR YAŞANDI"

Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbass bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde."

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