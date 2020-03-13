Bir ülkede daha OHAL ilan edildi

İspanya hükümeti, corona virüsü salgını yüzünden OHAL ilan etti.

İspanya hükümeti, dünya çapında binlerce insanın öldüğü corona virüsü salgını dolayısıyla olağanüstü hal ilan etti… La Sexta televizyonunun “son dakika” gelişmesi olarak duyurduğu kararın detayları ortaya çıktı.

OHAL’in 3 kategorisinin olduğu ve bu kararın ilk kategori olduğu duyuruldu.

İspanyol yetkililer ülke çapında 4.209 corona virüsü vakası görüldüğünü duyururken, ölüm sayısının da 120 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Hollanda’dan da corona virüsünün bilançosu geldi… Ölü sayısı 614’ten 804’e çıkarken, 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sudan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak ülkede ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü söyledi duyurdu. Yapılan açıklamada perşembe günü bir adamın corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ukrayna’dan da corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi… Ukrayna Sağlık Bakanlığı Yardımcısı bir kişinin corona virüsünden yaşamını yitirdiğini açıkladı.