BİRÇOK BELEDİYE İŞÇİSİNE MAAŞ ÖDEYEMEYECEK

Ada TV’de sabah programı Günaydın Ada’ya katılan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan belediyelerin sorunları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Özellikle kuzeydeki belediyelere çok büyük haksızlık yapılıyor. 3. Dünya ülkelerinden gelenlerle birlikte bizim Tatlısu bölgesindeki nüfus çok arttı. Hatta neredeyse yerli nüfusu kadar yabancı nüfusu bölgede yaşıyor.



Ancak bu kadar bir nüfusun bölgemizde yaşamasına ve belediye olarak da bunlara hizmet verememize rağmen ne yazık ki, bu nüfusun “devlet katkı payına” dahil edilmemesinden dolayı mağdur durumdayız diyor Tatlısu Belediye Başkanı Hayri



Orçan



Hayri Orçan, son rakamlara göre, Eylül ayında tespit edilen rakamlara göre, Mayı-Eylül arasındaki nüfus 5 binin üzerinde, 5 bin 5 yüz civarında seyrediyor. Ama devletten aldığımız katkı bin beşyüz üzerinden veriliyor.



Bu durumu anlatmadığımız merci kalmadı diyen Başkan Orçan, kendilerine her gelen hükümet tarafından, “haklısınız, yapılacak yeni nüfus sayımında giderilecek” yanıtı verildiğini söylüyor.



Belediyelerin içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle, belediye sayılarının azaltılmasının gündemde olduğu 2013 yılından beri, devamlı olarak belediye sayısını azaltmalıyız diyen siyasilere neden azaltmalıyız diye soran Hayri Orçan şu yanıtı aldığını belirtiyor; “belediyeler mali olarak sürdürülebilir durumda değil”.



Belediyelerin içinde bulunduğu çıkmaza gelmelerinin sebeplerinin başında gelmiş geçmiş belediye yönetimlerinin de suçu olduğunu kabul eden Hayri Orçan, belediyelerin mali yapılarını güçlendirecek hiç bir adımın atılmadığını savundu.

Belediyelerin en önemli gelirlerinden biri olan emlak vergisi 2007 yılından beri güncellenmediğini söyleyen Hayri Orçan, hayat pahalılığının 12 yıldan bu yana artmasına karşılık belediye emlak gelirlerinin aynı kaldığına işaret etti.



1995 yılında çıkan Belediyeler Yasası’nın, yükümlülüğkler ile ilgili kısmının da güncellenmediğine dikkati çeken Orçan, 2019’a kadar geçen 25 yılda artan enflasyonun da hesaplanmadığını söyledi.



Siyasilerin belediyelerin gelirlerini artıran yetki ve sorumlulukları ile de düzenleme yapılmadığı konusundaki tepkilerini dile getiren Hayri Orçan, bu belediyeler ayakta kalabilmek için nereden gelir elde edecekler* Bunu hiç kendilerine sordu mu acaba ülkeyi yönetenler dedi.



Tatılısu Belediye Başkanı Hayri Orçan hükümet edenlere seslenerek, “eğer siz hükümet olarak görev ve sorumluluklarınızı yerine getirseydiniz, değişen şartlara göre belediyeleri güçlendirseydiniz belki bugün belediyeler bu duruma düşmez ve belediyeleri nasıl kurtarırız diye kara, kara düşünmezdik “ diye konuştu.



Bizim 10 yıldır talep ettiğimiz “Belediye Değişiklik Yasası’nı” çok hızlı bir şekilde yılbaşına kalmadan çıkması gerekir diyen Başkan Orçan, çağdaş yönetim anlayışı içerisinde belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarının artırılarak belediyelerin düze çıkarılarak ve sonrası bu yetkilerin doğru kullanılıp kullanılmadığı hakkında da denetleme yapmaları gerekir diye ifade etti.



Başkan Orçan, denetleme yok, yasal düzenleme yok, yetki ve sorumluluğu artırma yok ve malesef yoklar içerisinde hepsi yok oluyor diye belirtti, olanları.



Hayri Orçan siyasilere seslenerek, siz tüm bu saydıklarımı yapın, bir iki yıl belediyelere şans verin, mali yapılarında bir değişiklik olmayan belediyelere o zaman, “ kusura bakmayın siz bu işi yapamıyorsunuz, sizin belediyeyi, bu işi daha iyi yapan komşu belediye ile birleştiriyorum” deme hakkına sahip olursunuz dedi.

Belediyelerin sayılarını azaltmakla belediyelerin sorunlarının ortadan kalkmayacağına dikkati çeken Hayri Orçan, şu anda zaten en büyük sorunların büyük belediyelerde yaşandığını söyledi.



Esas sıkıntının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yaşanacağına vurgu yapan Hayri Orçan, belediyelerin yasa gereği borçlarının en çok 20 yıla kadar taksitlendirilip kaynağından kesilmesiyle başlayacak. Bu uygulamanın başlamasıyla yaklaşık 17 veya 18 belediye maaş ödeyemez duruma düşecek. Bu olay 2018 de yaşanacaktı ancak siyasiler tarafından 2020’ye ertelendi. Biz ertelemeyin, bu yanlıştır, bunun yerine gelirlerimizi artırıcı tedbir alın, devlet katkı paylarını adaletli dağıtın diye veryansın etmemize rağmen bugüne kadar dinleyen olmadı diye konuştu Hayri Orçan.



Yerel yönetimlerin gerçekten çok büyük bir sorun haline geldiğine vurgu yapan Orçan tedbir alınmadığı sürece bu sorunun çok daha büyük boyutlara ulaşacağını söyledi.

