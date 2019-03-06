Birçok çift bu konu hakkında bilgi sahibi değil!

Sperm Hakkında Bilinmeyenler

"Sperm cilde iyi geliyor" ya da "sperm yutmak sağlığa faydalı" gibi sayısız şey duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı doğru? İşte sperm hakkında pek bilinmeyenler...

Sperm hakkında aslında pek fazla şey bilmiyoruz. Tıp dünyasında spermin yapısı, faydaları çok konuşulsa da bizler bu konuyu pek de irdelemiyoruz.

Sperm hakkındaki bu gerçekleri duyunca bir hayli şaşıracaksınız. Peki nedir sperm hakkında pek bilinmeyenler? İşte cevaplar...