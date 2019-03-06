Birçok çift bu konu hakkında bilgi sahibi değil!
Birçok çift bu konu hakkında bilgi sahibi değil!
A+A-
Sperm Hakkında Bilinmeyenler
"Sperm cilde iyi geliyor" ya da "sperm yutmak sağlığa faydalı" gibi sayısız şey duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı doğru? İşte sperm hakkında pek bilinmeyenler...
Sperm hakkında aslında pek fazla şey bilmiyoruz. Tıp dünyasında spermin yapısı, faydaları çok konuşulsa da bizler bu konuyu pek de irdelemiyoruz.
Sperm hakkındaki bu gerçekleri duyunca bir hayli şaşıracaksınız. Peki nedir sperm hakkında pek bilinmeyenler? İşte cevaplar...
- Erkeklerin testislerinde üretilen spermlerin her birinin olgunlaşması için yaklaşık 10 hafta gerekiyor.
- Spermler, boşalma sırasında dışarı atılamazsa vücut tarafından emiliyor. Yani üretildiği yere geri dönüyor ve yok oluyor.
- "Sperm yutmak faydalı mı?” sorusu oldukça merak ediliyor. Birçok kişi faydalı olduğunu söylese de bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmış bir veri yok.
- Meninin yaklaşık yüzde 10’u sperm içeriyor. Geri kalan kısmı ise enzimler, kalsiyum, C vitamini, çinko, sodyum, protein, früktoz ve sitrik asitten oluşuyor. Tüm bu bileşenler de spermin hayatta kalmasına yardımcı oluyor.
- Sağlıklı bir erkek günde ortalama 70-150 milyon arası sperm üretebiliyor.
- Spermler, kadın vücudundan 72 saate kadar yaşayabiliyorlar. Doğru koşullar sağlanırsa bu süre 5-7 güne kadar çıkabiliyor.
- Spermlerin de cinsiyeti bulunuyor. Erkek spermler daha hızlı ancak zayıf iken dişi spermler daha yavaş ama güçlüdür!
Sperm cildi güzelleştiriyor mu?
“Sperm yutmak faydalı mı?” sorusundan sonra en çok merak edilen konulardan biri de “Sperm cildi güzelleştiriyor mu?” oluyor. Sperm sürmenin, cilde iyi geldiğine dair bazı açıklamalar var.
Bu da tamamen meninin içince yer alan bileşenlerle alakalı bir durum. Bazı gündüz kremlerinin içeriğinde de insan spermi kullanılıyor. Markaların böyle bir yötemi tercih etmesi de spermin cilde faydası olduğunu doğrular nitelikte.
Etiketler : Sperm Hakkında Bilinmeyenler, sperm yüze sürülür mü
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.