Birçok derde deva oluyor!

Anason, havuç, kereviz ve maydanozla aynı aileden gelen bir bitkidir. Kendine özgü, meyan kökü benzeri bir tadı olan Anason, genellikle tatlılara ve içeceklere lezzet katmak için kullanılır. Aynı zamanda, sağlığı teşvik edici özellikleri ile bilinir. Peki, Anasonun faydaları nelerdir?

Anasonun çeşitli tıbbi yararları vardır ve bir çok sebepten dolayı dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Anason tohumları, gıda maddelerinde yaygın olarak kullanılan ayrı bir tada ve aromaya sahiptir. Besin değeri ile birlikte anason tohumlarının cildinize, saçınıza ve sağlığınıza olan katkılarını keşfedin… İşte ansonun insan sağlığına faydalarından bazıları…

ANASONUN FAYDALARI

Anasonun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Işıltılı bir cilt

Anethol, anason yağının ana bileşenidir. Yağ aromasını bu bileşikten alır. Anason yağının tıbbi yararları antispazmodik, antiseptik, yatıştırıcı, sindirim ve uyarıcı özelliklerini içerir. Detoksifiye edici özellikler de içerir. Anason yağı cildinizi sağlıklı ve ışıltılı tutabilir. Shea yağı veya başka bir yağ ile karıştırılmış anason yağı harikalar yaratabilir. Bu yağ, lekelerden, sivilcelerden ve hasarlı cilde anında rahatlama sağlar. Cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve parlak olmasına yardımcı olur.

– Kadınlarda hormonları düzenler

Anason yağı kadınlık hormonu östrojenin özelliklerine sahiptir. Kadınlarda birçok hormonal problemi hafifletir. Adet kramplarını azaltır. Adet sırasında mide masajında anason yağı kullanılırsa, kasılmaları azaltır. Masaj emziren annelerde süt akışını da arttırır. Günde iki veya üç kez anasonlu çayın içilmesi anne sütünün artmasına yardımcı olur.