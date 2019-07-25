Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçalın besin değerleri ve vücuda yararları…

Zerdeçal, lezzetli bir baharat olarak tüketilmesine rağmen, geleneksel olarak Ayurveda ve Çin tıbbında da iltihaplı durumları, cilt hastalıklarını, yaraları, sindirim rahatsızlıklarını ve karaciğer koşullarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Şimdi, zerdeçalın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Zerdeçalın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Binlerce yıldır yemeklerde kullanılmasına rağmen, zerdeçal, geniş kapsamlı sağlık yararları açısından araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Bir zamanlar anti-enflamatuar faydaları, kanser riskinin azalması ve detoksifikasyonun desteklenmesi üzerine odaklanmış olsa da, yapılan araştırmalar, bilişsel fonksiyonun iyileştirilmesi, kan şekeri dengesi ve böbrek fonksiyonunun iyileştirilmesi ve ayrıca artrit formları ve bazı sindirim bozukluklarında önemli faydalar sağlar. İçindeki kurkumin bileşeni nedeniyle zerdeçalın sayısız faydası mevcuttur. Zerdeçalın faydalarından bazılarını detaylı olarak haberimizde sizler için derledik…

ZERDEÇAL HAKKINDA

Zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal bitkisi büyük yapraklı, çiçekleri sarı renkte bir bitkidir. Hint safranı, zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav olarak da bilir. Anavatanı Günay Asya'dır. Asya yemeklerinde yaygın olarak kullanılır. Genellikle yiyecekleri ve kozmetik ürünleri renklendirmek için kullanılan kurkumin adı verilen sarı renkli bir kimyasal içerir.

Zerdeçal, artrit, mide ekşimesi (dispepsi), eklem ağrısı, mide ağrısı, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, baypas ameliyatı, kanama, ishal, bağırsak gazı, mide şişkinliği, iştah kaybı, sarılık, karaciğer problemleri, Helicobacter pylori (H. pilori) enfeksiyonu, mide ülseri, irritabl barsak sendromu (IBS), safra kesesi bozuklukları, yüksek kolesterol, liken planus denilen bir cilt durumu, radyasyon tedavisinden sonraki cilt iltihabı ve yorgunluk için; Ayrıca baş ağrısı, bronşit, soğuk algınlığı, akciğer enfeksiyonları, fibromiyalji, cüzzam, ateş, adet problemleri, kaşıntılı cilt, ameliyat sonrası iyileşme ve kanserler için de kullanılır. Diğer kullanımlar arasında depresyon, Alzheimer hastalığı, gözün orta tabakasında şişlik (anterior üveit), diyabet, ödem, solucanlar, sistemik lupus eritematoz (SLE), tüberküloz, idrar kesesi iltihabı ve böbrek problemleri adı verilen bir otoimmün hastalık bulunur.

Bazı insanlar ağrı, saçkıran, burkulma ve şişlik, morarma, göz enfeksiyonları, akne, iltihaplı cilt koşulları ve cilt yaraları, ağız içinde ağrı, enfekte yaralar ve diş eti hastalığı için cilde zerdeçal uygular.

Zerdeçal ayrıca enflamatuar barsak hastalığı olan insanlar için bir lavman olarak kullanılır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçalın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Yüksek kolesterolü düşürür

Araştırmalar zerdeçalın 3 ay boyunca günde iki kez kullanmanın, yüksek kolesterolü olan kilolu kişilerde toplam kolesterol , düşük yoğunluklu lipoprotein LDL (kötü) kolesterolü ve trigliseritleri azalttığını göstermektedir.

İltihabı azaltır

Enflamasyon vücudunuzun yaralanmaya karşı doğal tepkisidir. Vücudunuzun bir kısmı yaralandığında, kan damarları genişler ve bölgeye daha fazla kan akışı sağlar. Bu, iltihaplı dokuyu kabarık ve kırmızı yapan şeydir. Zerdeçal kurkumin bakımından zengin olduğu için, doku iltihabına neden olan enzimleri bloke ederek iltihabı azaltabilir.

Cilt bakımı

Zerdeçal dünyanın birçok yerinde bir güzellik ürünü olarak kullanılmıştır. Akne, rozasea ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir.

Güçlü kemikler

Zerdeçalın yedi gramı, günlük olarak tavsiye edilen manganez alımının% 25’inden fazlasını sağlayabilir; bu, güçlü kemikler ve beyin fonksiyonlarını destekleyen bir mineraldir . Zerdeçal, aynı zamanda iyi bir demir, lif, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır.

Antioksidanlar sağlar

Antioksidanlar sağlığınız için inanılmaz derecede önemlidir. Bu savunma sistemi vücutta serbest radikaldenilen ve hücre zarlarına zarar veren ve hatta hücre ölümüne ve birçok kanser türüne neden olan molekülleri bulmak ve ortadan kaldırmak için çalışır. Zerdeçal, serbest radikallerin yaratabileceği olası zararların bir kısmını azaltmaya veya hatta önlemeye yardımcı olabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Beyin işlevini geliştirir

Yapılan bir araştırmada; zerdeçal, beyinde kök hücre büyümesini teşvik eden başka bir bileşik olan, aromatik-turmeron içerdiğini göstermiştir. Bunun hem mekansal hem de mekansal olmayan belleği geliştirdiğine ve nörolojik hastalıklarda rejenerasyonu desteklediğine inanılır.

Kronik hastalık riski azaltmaya yardımcı olur

Zerdeçalda bulunan anahtar madde kurkumin, Alzheimer ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok hastalık, bozukluk ve diğer sağlık sorunları için önleyici tedavi olarak kullanılabilir.

Bir araştırmaya göre de zerdeçal, ateroskleroz veya kalp hastalığına yol açabilen arterlerdeki, plak birikimi azaltabilir.

Obeziteye karşı savaşır

Zerdeçal, yağ hücrelerinin çoğalmasına engel olabilmektedir. Araştırmalar, kürküminin içindeki iltihap önleyici özelliklerin, obezitenin iltihap sürecini ortadan kaldırmada etkili olduğunu, dolayısıyla obezite ve obezitenin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu göstermiştir.

ZERDEÇALIN BESİN DEĞERLERİ

100 G ZERDEÇALDA AŞAĞIDAKİLER BULUNUR:

Kalori: 354 kcal

Karbonhidrat: 64.9 g

Protein: 7.83 g

Lif: 21.2 g

Toplam şeker: 3.21 g

Kalsiyum: 183 mg

Demir: 41.4 mg

Magnezyum: 13.0 mg

Fosfor: 18.1 mg

Potasyum: 2525 mg

Sodyum: 38 mg

Toplam yağ: 9.88 g

Doymuş yağ: 3.12 g

Trans yağ: 0 g

Doymamış yağ: 2.18 g

Tekli doymamış yağ: 1.66 g

Kolesterol: 0 mg

A vitamini: 0 IU

C vitamini: 25.9 mg