Birçok kadın hamilelikte bu sorunu yaşıyor!

Gaz sancısı hemen hemen herkesin her zaman yaşayabileceği bir durum olmakla birlikte, hamilelerde günlük hayatı etkileyen ve kabusa çeviren bir sorundur. Peki, hamilelikte gaz sancısı neden olur, nasıl önlenir?

Birçok kadın hamilelik sırasında gaz sorunları yaşar. Bu durum genellikle kendi kendine geçer. Ancak, hamilelik boyunca aşırı gaza ve sancıya neden olabilecek fiziksel ve hormonal değişiklikler bulunur. Şimdi, Hamilelikte gaz sancısı neden olur, nasıl önlenir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

HAMİLELİKTE GAZ SANCISI NEDEN OLUR?

Kadınlar hamilelik sırasında artış gösteren progesteron yüzünden daha fazla gaz sorunu yaşamaktadır. Progesteron, bağırsak kaslarının gevşemesine neden olur ve bağırsakların içinden geçmesi için gereken süreyi uzatır. Yiyecekler kolonda daha uzun süre kalır ve bu da daha fazla gazın oluşmasını sağlar.

Hamilelik ilerledikçe, genişleyen uterus organlar üzerinde fazladan baskı yapar, bu da sindirimi yavaşlatır ve gazın birikmesini sağlar.

HAMİLELİKTE GAZ SANCISI NASIL ÖNLENİR?

Hamilelik boyunca gaz sancısını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir, ancak gaz sancısını hafifletmenin bazı yolları bulunmaktadır.

İşte yapmanız gerekenler:

Gaz yapan yiyeceklerden uzak durun. Brüksel lahana, brokoli, karnabahar, soğan, fasulye gibi gıdalar, karbonhidratlı içecekler ve meyve suları, erik, armut, şeftali gibi bazı meyveler, süt ve süt ürünleri gaz yapan gıdalar arasındadır.

Yağlı ve kızarmış yiyeceklerin tüketiminden kaçının. Bu yiyeceklerin sindirimi zor olduğu için gaz probleminizi tetikleyecektir.

Yapay tatlandırıcı kullanılan ürünleri tüketmeyin. Çünkü bu ürünler ishale ve gaz problemlerine neden olabilir.

Öğün sayınızı artırarak öğün başına tükettiğiniz miktarı azaltın. Böylece yediklerinizi sindirmeniz daha kolay olacak ve gaz problemini minimuma indirmiş olacaksınız.

Hızlı şekilde ve büyük parçalar halinde yemek tüketmek beraberinde gaz sorununu da getirir. Hamile kadınların küçük porsiyonlar halinde ve yavaş ve sindirerek yemek yemeleri gerekmektedir. Küçük parçaların yenilip yutulması aynı zamanda sindirime de iyi geleceği için kabızlık tehlikesi de ortadan kalkar.

Gün içerisinde bol bol sıvı tüketin. Yeterli derecede sıvı tüketimi kabızlık problemi yaşamanızı da engelleyecektir.

Yemeklerden sonra yürüyüş çok önemlidir. Sindirim sistemini harekete geçirecek egzersiz ya da yürüyüşler gaz probleminden kurtulmanız için size yardımcı olacaktır. Sürekli oturmak ya da yatmak gazın bağırsaklarda kalmasına, dolayısıyla şişkinliğe ve gaz sancısına yol açar.

Sizi sıkan giyecekler karnınıza baskı yaparak sindirim sisteminizi olumsuz etkiler ve hamilelikte gaz problemi yaşamanıza neden olur. Bu yüzden karnınızı sıkacak dar pantolonlar giymek yerine rahat giysiler tercih edin.

Mide ve bağırsakların rahatlatılması için papatya çayı içilmesi de önerilir. Eğer hamile kadının papatyaya karşı bir alerjisi yoksa, papatya çayı içilerek gaz sancılarından kurtulmak mümkün olacaktır.

Gaz sancısı yaşadığınız anda ayaklarınızı havaya kaldırarak uzanın ve bebeğin karnınıza yaptığı baskıyı dağıtın. Böylece vücudunuzun daha rahat sindirim yapmasına yardımcı olursunuz.

Yemek yerken, öncesinde ve sonrasında sıvı tüketmemek de gaz sancısının oluşmasını azaltır.