Birçok yiyeceğe kıyasla mükemmel bir iştah kesici!

Greyfurt neye iyi geliyor? Greyfurtun faydaları nelerdir?

Greyfurt tatlı ve biraz ekşi tadıyla bilinen tropik bir narenciye meyvesidir. Besinler, antioksidanlar ve lif bakımından zengindir ve yiyebileceğiniz en sağlıklı meyvelerinden biridir. Greyfurt üzerinde yapılan araştırmalar, kilo verme ve kalp hastalıkları riskinde azalma da dahil olmak üzere bazı güçlü sağlık yararlarına sahip olabileceğini göstermektedir. Peki, greyfurt neye iyi geliyor? Greyfurtun faydaları nelerdir?

Greyfurt, lif bakımından yüksek ve kalorisi düşük meyvelerdir ve potasyum ve likopen dahil olmak üzere çeşitli besin ve vitaminlerden elde edilen faydalarla doludur. Bunlarla birlikte ayrıca kalsiyum, şeker ve fosfor içerirler. Greyfurt insan vücudunun yorgunluk, ateş, sıtma, diyabet, kabızlık, hazımsızlık, idrar sorunları, aşırı asitlik ve daha birçok gibi çeşitli koşullarla savaşmalarında yardımcı olurlar. Şimdi, greyfurtun sağlık açısından yararlarından bazılarına daha yakından bakalım… Greyfurt neye iyi geliyor? Greyfurtun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

GREYFURT NEYE İYİ GELİYOR?

Greyfurtun sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

* Greyfurt diğer birçok yiyeceğe kıyasla mükemmel bir iştah kesicidir. Greyfurt kokusunun açlık hissini azalttığı söylenmektedir, bu yüzden insanların kilo verme programlarında genellikle greyfurt kullanmasının olası nedenlerinden biri budur. İçeriğindeki yüksek miktarda lif aynı zamanda açlığın giderilmesine, insanların aşırı yemek yemekten kaçınmasına yardımcı olur. Greyfurt ayrıca, sindirim sularını düzenleyen ve açlığı bastırıcı olarak davranan bir hormon olan kolesistokinin salınımını teşvik eder.

* Greyfurtlar, bağışıklık sistemini korumak için birlikte çalışan bir trifecta olan A , C ve E vitaminler açısından zengin bir kaynaktır. Bu da sindirim sisteminizin mükemmel bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

* Greyfurt, iltihabı azaltmaya ve vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarlarla mücadele etmeye yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Greyfurt kabukları bile antioksidanlar bakımından yüksektir.

* Greyfurt hem kemikleri hem de dişleri güçlü tutmaya yardımcı olan makul miktarda kalsiyum ve fosfor içerir.

* Geleneksel tıpta, yatmadan önce bir bardak greyfurt suyu tüketmenin, sağlıklı uykuya yol açabileceği ve rahatsız edici semptomları ve uykusuzluğu azaltabileceği düşünülmektedir.

* Sabahları bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu kabızlık için harika bir çaredir. Meyve suyu, bağırsağı ve vücudun diğer sindirim sistemi ile ilgili kısımlarını uyarır.

* Greyfurt gibi C vitamini bakımından zengin besinler, soğuk algınlığı semptomlarını veya soğuk algınlığı semptomlarının şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

* Greyfurt ayrıca metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi kolaylaştrır.

* C vitamini yönünden oldukça zengin olan greyfurt, güneş ışınlarının ve kirli havanın yol açtığı cilt hasarlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Greyfurtun içeriğindeki A vitamini, hücre onarıcı özelliği ile cildin eski esnek yapısına kavuşmasına katkıda bulunur.