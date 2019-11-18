BİRİ HUKUK DİĞERİ ADALET ÖĞRENCİSİ!

Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar tutuklanmasının ardından teminat maksatlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar’ın 11 – 13 Kasım 2019 tarihleri arasından Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te toplam değerleri 2057 TL olan muhtelif markalarda gıda, kozmetik ürünleri, tencere ve tava sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların tutuklanmasının ardından suçlarını itiraf ettiğini, kalmış oldukları öğrenci yurdunda çalınmış olan ürünlerin birçoğunun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını zanlı Türkyılmaz’ın Hukuk Öğrencisi zanlı Şar’ın ise Adalet öğrencisi olduğunu belirterek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve her iki zanlının da ayrı olarak 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.