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Biri karnımda biri hep yanımda...

Biri karnımda biri hep yanımda...

Gamze Erçel paylaştı: Biri karnımda biri hep yanımda

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Oyuncu Hande Erçel, hamile ablası Gamze Erçel ile objektiflere poz verdi. Bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Gamze "Biri karnımda biri hep yanımda" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 'Azize' dizisinde başrol oynayan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Erçel, hatıra kalması için kız kardeşiyle birlikte objektiflere poz verdi.

Anne adayı Emre Yunusoğlu’nun çektiği fotoğrafları, "İki çılgın yay kızı. Biri karnımda biri hep yanımda" notuyla paylaştı.

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