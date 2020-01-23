BİRİ TEMİNATLI DİĞERİ KAÇAK!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da askeri bölgede ele geçirilen 1 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Fedai ile Qusai Al Mustafa dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa’da askeri bölgede ele geçirilen 1 kilo 75 gr 560 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 5 gram 698 miligram Kokain türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Fedai ile Qusai Al Mustafa hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Fedai ile Al Mustafa, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Mustafa Fedai’nin 14 Ocak 2020 tarihinde 1. derece askeri yasak bölge içerisinde askerler tarafından tespit edildiğini, akabinde ise zanlı Fedai’nin yakınında içerisinde 1 kilo 75 gram 560 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 5 gram 698 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ve zanlı Fedai’nin tutuklandığını anımsattı. Zanlı Fedai’nin 15 Ocak 2020 tarihinde bir gönüllü ifade vererek konu maddelerin zanlı Qusai Al Mustafa’ya ait olduğunu beyan ettiğini belirten Yıldırım, bu beyan üzerine ayni gün zanlı Al Mustafa’nın da tespit edilerek tutuklandığını ve kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada ise 11 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı Fedai teminatlı, zanlı Al Mustafa ise kaçak

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, Suriye uyruklu olan zanlı Qusai Al Mustafa’nın 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yıldırım, zanlı Mustafa Fedai’nin ise 2019 yılı Ekim ayı içerisinde aleyhine başlatılan 4 gram Kokain türü uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçundan teminatlı olduğunu belirtti.

Zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Yıldırım, zanlıların davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Cezaevine gönderildiler

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Mustafa Fedai ile Qusai Al Mustafa’nın davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.