BİRİ TERÖR ÖRGÜTÜ KURUCUSU, DİĞERİ ÜYE!

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan, ancak yapılan ileri soruşturmada FETÖ soruşturması kapsamında arandıkları ortaya çıkan zanlı Ali Osman Çini ile Ali Rıza Çelikbaş, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan ancak yapılan ileri soruşturmada Türkiye’de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı olduğu ortaya çıkan zanlı Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş, almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Türkiye’de silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranan zanlı Çini ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan zanlı Çelikbaş’ın tutukluluk süresi 8’er gün daha uzatıldı.

Terör örgütü üyesi ev arkadaşları da aranıyor

Meselenin soruşturmasını yürüten PGM’ye bağlı Özel Soruşturma Biriminde görevli Müfettiş Muavini Faysal Güden, zanlı Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş’ın 30 Mart tarihinde Mağusa’da alınan bir bilgi üzerine KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Aynı gün yapılan araştırmada zanlı Ali Osman Çini’nin Türkiye’de silahlı terör örgütü kurma ve yürütme, zanlı Ali Rıza Çelikbaş’ın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından dolayı arandıklarının tespit edildiğini belirten Güden, yine yapılan araştırmada zanlı Çini ve Çelikbaş ile birlikte aynı evde kalmakta olan 1 kişinin daha olduğunun tespit edildiğini ve konu kişinin arandığını açıkladı. Güden ayrıca aranan kişi hakkında yapılan araştırmada onun da Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı arandığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların dışında 6 kişi daha tutuklandı

Zanlı Ali Osman Çini ile Ali Rıza Çelikbaş’ın 30 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Müfettiş Muavini Faysal Güden, zanlılar aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresinden sonra zanlıların KKTC’de kaldıkları süre içerisinde kendilerine kalmaları konusunda kimlerin yardımcı olduğunun tespit edilebilmesi için bir tahkikat başlatıldığını söyledi. Güden, başlatılan tahkikat neticesinde zanlı Çini ile Çelikbaş’ın KKTC’de bulundukları sırada çalışmakta oldukları Öztemur Ticaret Ltd. isimli iş yeri sahibi Rıfat Öztemur’un tespit edilerek tutuklandığını ve 31 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Zanlıların işvereni olan Rıfat Öztemur’un tutuklanmasının ardından evinde, iş yerinde ve ailesinin evlerinde arama yapıldığını ifade eden Güden, yapılan aramada birçok materyala ulaşıldığını, bilgisayarlar ve CD’ler bulunarak emare alındığını belirtti. Güden, yine Rıfat Öztemur’un ailesinin evinde 1 adet yasa dışı yayın olan Fethullah Gülen’in yazdığı “Asrın Getirdiği Tereddütler” isimli kitabın da bulunarak emare alındığını, kitap hakkında ayrı bir tahkikat başlatıldığını ve konu evde ikamet eden Ömer Öztemur, Umur Öztemur, Meltem Altınışık Öztemur ve Feriha Öztemur’un da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Güden, tutuklanan zanlıların 1 Nisan tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Terör örgütü ile olan bağlantılar araştırılacak

Müfettiş Muavini Faysal Güden, zanlı Ali Osman Çini ile Ali Rıza Çelikbaş’ın KKTC’de bulundukları süre içerisinde kendilerine başka kimlerin yardımcı olduğunun tespit edilmesi, tespit edilen kişilerin ve şuanda tutuklu bulunan diğer zanlıların Türkiye’de FETÖ PDY Terör Örgütü ile ilgili bağlantılarının araştırılmasının ve yine KKTC’de de kanunsuz

cemiyet olarak addedilen Fethullah Gülen Cemiyetine olan bağlantılarının araştırılmasının gerektiğini açıkladı. Zanlı Çini ile Çelikbaş’ın KKTC’de bulundukları süre içerisinde kullanmış oldukları 6 adet cep telefonunun emare olarak alındığını

belirten Güden, konu cep telefonlarında hangi sim kartların kullanıldığının tespit edilmesi ve şahısların kimlerle iletişim halinde olduğunun tespit edilebilmesi için GSM şirketlerine gerekli yazışmalar yapıldığını açıkladı.

Zanlılar KKTC’ye asker olarak geldi

Müfettiş Muavini Faysal Güden, zanlı Ali Osman Çini ile Ali Rıza Çelikbaş’ın KKTC’ye asker olarak geldik-lerini ve asker geldikten sonra da Türkiye’de FETÖ PDY bağlantılı yapılan operasyonlar sırasında arandıklarını öğrendiklerini ve bu sebepten dolayı korkarak Türkiye’ye geri dönmeyip KKTC’de kaldıklarını ve farklı zamanlarda Öztemur isimli iş yerinde çalışmaya başladıklarını beyan ettiklerini açıkladı.

Tahkikatın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirten Güden, tahkikatı titiz ve hassas bir şekilde yürütebilmek için zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

8 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş’ın tahkikat maksatları bakımından 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.