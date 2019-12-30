BİRİ YAYA 3 KİŞİ YARALANDI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Olbia Sitesi önlerinde dün meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralandı.

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Olbia Sitesi önlerinde dün saat 17:15 sıralarında, Mustafa Çetrez (E-42), yönetimindeki HP 634 plakalı araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden aracın durmak için yavaşladığı sırada önündeki araca çarpmamak için sağ şeride geçmek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce orta refüje ardından kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Akabinde yine Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki ZNU 557 plakalı araç ile seyreden Murat Çayır (E-35), kaza olduğu için durmak zorunda kalan Mustafa Dolgun (E-32) yönetimindeki HK 431 plakalı araca çarptıktan sonra yoluna devam edip önceden kaza yapan HP 634 plakalı araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kiralık aracın (ZNU 557) kendisine çarpmasının etkisiyle ileriye doğru savrulan HK 431 plakalı araç ise kazadan dolayı yardım için duran başka bir araçtan inip orada bulunan Ahmet Berk Atakan (E-15)'a çarparak bariyerlere sıkışmasına neden oldu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ahmet Berk Atakan ve HP 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çetrez ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lütfiye Çetrez (K-15) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.