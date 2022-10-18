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  3. Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor.
Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor.

Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor.

Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor.

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Birikmiş elektrik borçlarının tahsilini kolaylaştırmak için af getiriliyor. Hazırlanan yasa gücünde kararnameye göre, gecikme zammına, peşin ödemede yüzde 80, taksitli ödemede yüzde 50 indirim yapılacak.Afdan yaralanmak için en geç 28 Kasım'a kadar Kıb-Tek'e başvuru gerekiyor

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