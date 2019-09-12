Birkan Arap hayatını kaybetti
Lefkoşa'nın tanınmış simalarından Birkan Kırman hayatını kaybetti.
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Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Birkan Kırman hayatını kaybetti.
Aslen Taşkınköylü olan ve uzun zamandır İngiltere’nin başkenti Lonrda’da yaşayan 42 yaşındaki Birkan Kırman, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
Birkan Kırman’ın zamansız ölümü, başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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