Birkan’a veda

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un naşı dün akşam ülkeye geldi…

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un cenazesi, ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sevenleri tarafından karşılandı.

Birkan Uzun’un naaşı 10 milli sporcu tarafından uçaktan alınarak cenaze nakil aracına taşındı.

Bu sabah Cengiz Topel Hastanesi’nden alınan Birkan Uzun için Güzelyurt’ta tören düzenlendi…

Tören, Birkan Uzun’un naşının milli sporcular tarafından Güzelyurt Kaymakamlığı’nın karşısındaki alana götürülmesiyle başladı…

Törende konuşan Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun, yanlarında olup başsağlığı dileyenlere teşekkür ederek, oğlunun tüm Türkleri gururlandırdığını söyledi.

Oğlu Birkan’ın bilime meraklı olduğunu ve kendilerine ilk gururu Kolej sınavında KKTC birincisi olarak yaşattığını kaydeden Cengiz Topel Uzun, oğlu Birkan Uzun’un akademik olarak çok başarılı olduğunu anlattı…

“Ailesi ve öğretmenleriyle ilişkileri iyiydi. Amerika’dan Kolombiya’dan İngiltere’den ve Kıbrıs’ın her yerinden arkadaşları kendisini uğurluyor” diyen Uzun, “Kamplarda etkinlik lideriydi. ABD’de yürüyüş etkinliklerine katılıyordu ve 7 kıta 7 zirve projesini kafasına koydu. 3’ncü sınıfta Amazon’da staja kabul edildi ve iş teklifi aldı. Amazonda 5 yıl çalıştı. Amazon’un dünyada kullanılan projelerinde imzası olan biriydi” şeklinde konuştu…

Cengiz Topel Uzun, oğlu Birkan Uzun’un son çalıştığı Madrona şirketine de binlerce aday arasından seçildiğini, Madrona ailesinin süreçte yanlarında olduğunu ifade etti, teşekkür etti…

Cengiz Topel Uzun, Birkan’ın başarısı yurtdışında yaşayan milyonlarca Türkü gururlandırdığını belirtti.

Cengiz Topel Uzun, “Başarısıyla ve ölümüyle insanları birleştirdi. Gençlere ilham, dünyaya tokat gibi bir cevap verdi. Antartika’da çektiği videoda Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ambargoyla ilgili paylaşım yaptı. Bizi kimsenin hiçe saymasını kabul edemiyorum dedi. Bize ve ülkene gurur oldun. Işık saçtın. O ışıklar yoldaşın olsun. Ailen arkadaşların ve dostların seni unutmayacak. Güle Güle oğlum görüşürüz bir gün” diyerek sözlerini tamamladı…

Düzenlenen törenin ardından Birkan Uzun’un naşı yine milli sporcular tarafından Güzelyurt Fatih Camii’ne götürüldü, burada cenaze namazı kılındı…

Birkan Uzun’un naşı Lefkoşa’da toprağa verilecek.

BRTK