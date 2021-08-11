Birleşik Krallık’ta ofise dönüş karmaşası

Birleşik Krallık'ta bakanların, memurları göreve döndürmeye yönelik baskısı, hükümetin esnek çalışmadan sorumlu eş başkanı Peter Cheese tarafından eleştirildi. Cheese, bakanların evden çalışma konusunda karışık mesajlar gönderdiğini söyledi.

Sendikalar ve Whitehall departmanlarından bu yılın başlarında hükümet tarafından bakanların pandeminin getirdiği esnek çalışma kültürünü nasıl sağlamlaştırabileceklerini düşünmeleri istendi. Ancak bu hafta The Times, bazı kabine bakanlarının ofise dönüş için büyük bir baskı planladığını ve en az bir departmanın ekim ayına kadar çalışanlarına haftada en az üç gün ofise gelmelerini isteyeceği belitildi.

İnsan kaynakları yönetimi profesyonelleri için profesyonel bir dernek olan Yeminli Personel ve Kalkınma Enstitüsü (CIPD) CEO’su Cheese şunları söyledi: “Biraz karışık mesajlar var, çünkü kamu hizmeti genelinde esnek çalışmayı yerleştirme konusunda aslında çok fazla konuşma yapıldı. Evden çalışmayı keşfetme özgürlüğü veriliyor. Ancak insanlar şimdi, ofise gelmelerine bağlı olarak yargılıyoruz. Bu, çok geleneksel bir bakış açısı.”

Bbir kabine bakanı Daily Mail’e; evden çalışanların fiili maaş zammı aldıklarını, bu nedenle ücretlerinde kesinti yapılması gerektiğini söyledi.

Ancak Cheese, hükümeti bu yola girmemeye çağırdı: “Bununla ilgili birçok yasal soru var. Ayrıca her iki çalışma şeklinde de maliyetler var: Evden çalışan insanlar işverenleriyle konuşmaya başlıyorlar… Elektrik faturalarını ödeme veya ev-ofis kurulumu konusunda yardıma ihtiyaçları var.”

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