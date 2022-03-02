Birleşmiş Milletler'den tarihi karar!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, daimi üyesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. "Hayır" oyu veren ülkeler; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olarak kayıtlara geçerken Türkiye de "evet" oyu verdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasından kısa süre sonra Rus birlikleri havadan ve karadan Ukrayna'ya harekat başlattı. Çatışmaların şiddetlenmesinin hemen ardından bazı ülkeler Rusya'ya geri çekilme çağrısı yaptı. Bu talebi olumlu karşılamayan Rusya, Ukrayna içlerinde ilerlemeye devam etti. Batılı ülkeler ve örgütler ise Rusya, birtakım ekonomik yaptırımlar uyguladı. Daha sonra iki ülke arasında barış müzakereleri başladı. Taraflar, görüşmelerdeki taleplerini değerlendirmek için başkentlerine döndü ve kısa süre sonra yine toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın saldırılarını kınayan karar tasarısı kabul edildi. Oylamada, ülkelerin 141'i "evet" oyu verirken 5'i "hayır" oyu verdi; 35 üye ülke ise çekimser kaldı. Hayır oyu veren ülkeler; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise evet oyu verdi.

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