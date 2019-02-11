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BİSİKLET ÇALDI TUTUKLANDI!

BİSİKLET ÇALDI TUTUKLANDI!

Bisiklet hırsızı yakalandı!

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Lefkoşa’da H.K.’nin (E-23) 28 Ocak tarihinde iki şahsa ait bisikletleri çaldığı belirlendi. 

Polis açıklamasına göre, yürütülen soruşturmada, H.K tutuklandı ve kaldığı evde yapılan aramada, kanunsuz bulundurduğu iki bisiklet ve 15 adet ambalajlı ön ve arka araba camı bulundu. Soruşturma sürüyor. 

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