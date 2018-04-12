BİSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI!

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’ye yapılan çalıntı bisiklet şikayetleri polisi harekete geçirdi.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Adli Şube ekiplerinin soruşturması sonucu Güzelyurt’a bağlı Yuvacık köyünde işçi evleri olarak bilinen bölgede ikamet eden yaşları 14 ile 19 arasında değişen dört kişinin bölgeden çok sayıda bisiklet çaldığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlılar dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler C.K. (E-14), İ.H.S. (E-15), K.K.(E-17) ve 19 yaşındaki Adem Kutusuz’un bin TL teminat yatırılması karşısında serbest kalmalarına, bir yıl içerisinde aynı suçu işlemeleri durumunda 2’şer bin TL şahsi kefalet ödemelerine ayrıca bisikletlerin de yasal sahiplerine iadesine emir verdi.

Havadis