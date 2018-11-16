BİSİKLET İSTASYONUNU DAĞITIP OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Halkın Sesi2nde yer alan habere göre; Lefkoşa’da günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada LTB binası önünde bulunan kiralık bisiklet istasyonuna çarparak olay yerinden uzaklaşan araç sürücüsü aracını bırakarak kaçması sonrasında yürütülen tahkikat sonucunda tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 03.40 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde yönetimindeki NA 899 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru ilerleyen 20 yaşındaki Emre Harnupoğlu seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan LTB binası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırıma aracının ön tekerlek kısımları ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırım üzerinde kontrolsüzce ilerleyen NA 899 plakalı araç Belediye binası önündeki Velespeed kiralık bisiklet istasyonuna da aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonrası Emre Harnupoğlu NA 899 plakalı aracıyla kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrılırken konu araç ayni gün saat 05.10’da Şht. Mehmet Münür Mustafa Sokak’da park halinde bulundu. Olay yerinden kaçan Emre Harnupoğlu Trafik Tahkikat biriminin yürüttüğü operasyon neticesinde öğleden önce tespit edilerek tutuklandı.

Kazada yaralanma olmazken, kaza sonucu NA 899 plakalı araçta 10.000 TL, bisiklet istasyonu ve bir adet bisiklette ise 15000 TL tahmini hasar oluştu.Harnupoğlu'nun KKTC ehliyeti olmadığı ve bu nedenle sigorta kapsamadığpı da öğrenildi.