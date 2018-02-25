BİSİKLETTEN DÜŞTÜKTEN 8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ...
Bisikletten düştükten 8 gün sonra hayatını kaybetti... Nedeni sonradan ortaya çıktı!
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İngiltere'de yaşayan Sara Fergison'un 8 yaşındaki oğlu Liam bisiklet sürerken dengesini kaybedip yere düştü. Kalçasının üstüne düşüp yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dikiş atabilmek için çocuğun pantolonunu kesmek zorunda kaldılar. Dikiş atıldıktan sonra çocuk taburcu edildi.
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