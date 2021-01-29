Bitcoin’de Elon Musk yükselişi

Balon tartışmalarının giderek arttığı finansal piyasalarda bugün sıra dışı bir gelişme daha yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin’in değeri, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koymasının ardından yüzde 15’in üzerinde arttı.

Bu adım öncesinde 32 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, Musk’la birlikte 37 bin doların üzerini gördü.

200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, bir başka kripto para birimi Dogecoin’de de dün attığı tweet sayesinde yüzde 812’lik değer kazancına neden olmuştu.

MUSK’IN TWEETLERİ PİYASALARI SALLIYOR

Tesla hisselerindeki olağan dışı yükseliş sayesinde dünyanın en zengin insanları sıralamasında ilk sıraya yükselen Musk’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, kendi şirketinin hisseleri dahil finans piyasasındaki birçok üründe sert dalgalanmalara neden oluyor.

Musk’ın GameStop vakasında küçük yatırımcıları destekleyen paylaşımı sonrasında da şirketin hisselerinde değer artışı ivmelenmişti.

Kaynak: Sözcü