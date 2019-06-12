Bitime sayılı günler kala Acun Ilıcalı'dan radikal karar!

Survivor yeni bölüm ne zaman? Acun kararını verdi, yayın günleri değişti

Survivor'ın geçtiğimiz akşam yayınlanmamasının ardından izleyiciler neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman araştırmaya başladı. Dizilerin final veya sezon finali yapması ve yaz sezonun başlamasıyla birlikte Survivor yayın tarihleri de değişti. Peki yeni bölüm ne zaman?

11 Haziran Salı günü ekrana gelmesi beklenen Survivor ekrana gelmeyince izleyiciler yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediyor. Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının yayın günleri değişti. İşte yeni bölüm tarihi…

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizilerin final veya sezon finali yapması ve yaz sezonun başlamasıyla birlikte Survivor yayın tarihleri de değişti. Alınan karar gereği Survivor bundan böyle Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri ekrana gelecek. Yani Survivor haftanın finali ve eleme heyecanı bu akşam ekrana gelecek.