"Bittin kızım sen" krizi büyüyor!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ece Erken ve Bircan Bali'ye ikinci şok geldi.

Sen Anlat Karadeniz’in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, 'Biz en kralını bile doğradık. Bittin kızım sen!' diyerek kendisini ekranda tehdit eden Ece Erken ve Bircan Bali'ye tazminat davası açmıştı. Helvacıoğlu, bu kez de ikili hakkında kişiliğe saldırı suçlamasıyla savcılığa başvurdu.

İrem Helvacıoğlu, bir TV programında kendisine tehditler savuran Ece Erken ile Bircan Bali'nin peşini bırakmıyor.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Bircan Bali ve Ece Erken'e 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açan İrem Helvacıoğlu, şimdi de ikiliyi savcılığa şikayet etti.

'YENİ YETME' DEDİLER

Helvacıoğlu'na "En kralını bile doğradık. Bittin kızım sen!" diyen Erken ile Bali; "Yeni yetme", "Ne oldum delisi" gibi sözlerle de oyuncuya hakaret etmişti.

Helvacıoğlu, kişiliğine saldırdıkları gerekçesiyle ikilinin cezalandırılmasını istedi.