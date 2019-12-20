BİYOLOJİ UZMANI TANIKLIK YAPTI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olmakla yargılanan 5 sanığın duruşmasına devam edildi.

Mağusa’da, 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi darp edip evinden kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götüren ve Dede’yi burada da ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olmakla yargılanan sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun duruşmasına dün de devam edildi. Dünkü oturumda İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, kriminal Polis Laboratuvarında Biyoloji Uzmanı olarak görev yapan Nadir Toklu’yu tanık olarak dinletti. Tanık Tok, Kriminal Polis Laboratuvarına analiz için gönderilen emareler üzerinde yaptığı incelemeleri ve varmış olduğu bulguları mahkemeye aktardı.

Toklu: Toprak, ısı, nem DNA’yı bozar

2009 yılından beri Kriminal Polis Laboratuvarında Biyoloji Uzmanı olarak görev yapan tanık Nadir Toklu, laboratuvara analiz için gönderilen emareler üzerinde yaptığı incelemeleri ve incelemeler sonucunda hazırlamış olduğu raporda yer alan bulguları mahkemeye aktardı. Toklu, sanık Zekeriya Kurucu’ya ait olan ve maktul Kennedy Dede’nin evinden kaçırılması sırasında kullanılan GU 042 plakalı araçtan analiz için alınan döşeme kumaşlarında maktul Dede’ye ait kan lekelerinin tespit edildiğini açıkladı. Toklu, yine maktul Dede’nin sol el tırnaklarında kan sürüntüsü alındığını ve konu kan sürüntülerinin Dede’ye ait olduğunun tespit edildiğini belirtirken, sağ el tırnaklarından bir tanesinde yine Dede’ye ait kan örneği tespit edildiğini, diğer tırnakların ise genetik analizlere cevap vermediğini açıkladı. Toprak, ısı ve nemin DNA’yı bozan etkenler olduğuna dikkatleri çeken Toklu, Dede’nin kıyafetlerinin çamurlu olmasından dolayı Adli Tıp ve Kriminal için çok kötü birer bulgu olduğunu ve DNA elde etmenin çok zor olduğunu hatta imkansız olduğunu belirtti. Toklu, yine Dede’nin kıyafetlerinin çamurlu olmasından dolayı genetik analize cevap vermediğini ancak kıyafetlerdeki DNA’nın Dede’ye ait olabileceğini vurguladı.

“Bulgular genetik analize cevap vermedi”

Kriminal Polis Laboratuvarında Biyoloji Uzmanı olarak görev yapan Nadir Toklu, sanık Simge Dağdur’a ait eşofman altında, sanık Onur Körkurt’un çorabında ve kazağında, sanık Ozan Körkurt’un eşofman altında kan örnekleri tespit edildiğini ancak konu kıyafetlerin çamurlu olmasından dolayı DNA’nın bozulduğunu ve genetik analize cevap vermediğini açıkladı. Toklu, yine Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına analiz için gönderilen emareler arasında bulunan tuvalet kağıtlarında yapılan incelemelerde ise sanık Simge Dağdur’a ait DNA örneği ile sanık Onur Körkurt’a ait meni örneğinin tespit edildiğini belirterek, bunun da sanık Simge Dağdur ile sanık Onur Körkurt’un cinsel birliktelik yaşadığını net bir şekilde gösterdiğini vurguladı.