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Biz buraya kendimizi yakmaya geldik

Biz buraya kendimizi yakmaya geldik 1131

Aslında geçmişi 1986 yılına kadar uzansa da ülkemizde ünlülerin de katılımı sebebiyle son yıllarda ilgi odağına girdi Burning Man Festivali. Ya da Türkçe karşılığıyla "yanan adam festivali".

Her yıl Ağustos ve Eylül aylarında Nevada'daki Black Rock Çölü'nde düzenenlenen festival, 960'lı yılların hippi geleneğinin günümüze uzanan hali olarak tanımlanabilir.

 