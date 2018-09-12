Biz onu cezaevinde biliyorduk ama...

Reza Zarrab, New York’ta lüks lokantada görüntülendi

Zarrab davası olarak da bilinen hukuki süreçle birlikte ABD'de de gündem olan Reza Zarrab, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Kamuoyunun hapiste olduğunu sandığı Zarrab önceki gün New York'un ünlü mekanlarından Nobu'da bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Manhattan'daki mekanda fotoğrafı bir müşterinin çektiği ifade edildi.

ABD ve Türkiye’nin yakından takip ettiği kritik davada itirafçı olan Reza Zarrab aylar sonra ortaya çıktı… İtirafçı olduktan sonra davanın sürecini değiştiren Zarrab, önceki gün New York’un ünlü mekanlarından birinde bir kadınla görüntülendi.

Zarrab, Nobu’da suşi yedi. Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortaklarından olduğu mekanda, fotoğrafları çekilince rahatsız olan Zarrab kısa süre sonra ayrıldı.