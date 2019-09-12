"BİZ VAR OLDUĞUMUZ SÜRECE TÜRK ASKERİ ADADA KALACAK!"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, mühimmat deposundaki patlamayı bahane ederek olayı “Kıbrıs askersizleştirilmeli” diye kullananlar olduğunu savunarak, “Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak” dedi.

Türk askerine ve Türkiye’ye saldırmayı bir alışkanlık haline getiren malum kesimlerin söz konusu olayı bu yönde kullanıldığını söyleyen Büyükyılmaz, “Devlet düşmanlığınız gözünüzü bu kadar karartmasın. Bu devlet siz isteseniz de istemeseniz de yaşayacak ve yoluna devam edecek. Türk askeri, biz var olduğumuz sürece adada kalacak ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sağlayacak” ifadelerini kullandı…

Yazılı açıklamasında patlamadan duydukları üzüntüyü dile getiren ve geçmiş olsun dileklerini de ileten Büyükyılmaz, “Konunun araştırılacağından, gereken tedbirlerin alınacağından kuşkumuz yok” dedi…

Kıbrıs’ın turizm adası olduğuna işaret eden Turan Büyükyılmaz, açıklamalarda ve yayınlarda oldukça dikkatli olunmasını istedi…