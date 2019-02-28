Bizden geçti, artık barışamayız!

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, 'Küçük Hanımım' diye hitap ettiği Petek Ertüre, ilişkilerinin bittiğini söyledi.

Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takılan Petek Ertüre, Ali Ağaoğlu ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ertüre, "Ali Bey sadece oğlumun babası. Gönül ilişkimiz bitti. İki medeni insanı gibi oğlumuz için bir araya geliyoruz. 'Yeniden barıştılar' haberlerini artık göremeyeceksiniz. Bizden geçti" diye konuştu.