Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve ocak başkanını kabul ederek görüştü.



Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kütahya ilçesinden gelen heyete teşekkür etti.



Ülkemize yapılan yatırımların, KKTC’nin güçlenmesi anlamında çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya ziyaretinde halkın kendisine büyük bir misafirperverlik gösterdiğini sözlerine ekleyerek aramızdaki gönül bağının daha da güçlendiğini belirtti.



“Yolumuz, Türklük yoludur”



“Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin güçlenmesi, hem Türkiye Cumhuriyeti için hem de Kıbrıs Türkü için çok büyük bir önem arz etmektedir. Yolumuz Türklük yoludur, çocuklarımızın geleceği için bize düşen görev, birlik ve beraberliği koruyup doğru olanı savunmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya’dan gelen heyete, çalışmalarında başarılar diledi.