"BİZİ ÖLDÜRECEKLER!"
Avukat basını suçladı!
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Akacan ve adamlarına 3’er gün daha tutuklama
Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Girne’de Erhan Başay ve bir kişiyi daha korumalarıyla birlikte darp eden Bulut Akacan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 3er gün daha tutukluluk emri alındı.
Mahkemede , iş insanı Erhan Başay ve yanındaki bir kişiyi korumalarıyla darp eden Bulut Akacan ve korumalarına 3 gün daha tutukluluk emri alındı
Akacan'ın avukatı Mustafa Asena yaptığı açıklamada, basını suçladı.
Asena, basının hukuktan yoksun olduğunu savunurken, zanlı Akacan hükümet ve basının yargıya müdahale ettiğini iddia etti, "Bizi öldürecekler" ifadelerini kullandı.
Akacan'ın tutukluluk süresinin hücrede mi, hastanede mi olacağına gün içinde açıklanacak rapor yön verecek.
Etiketler : Bulut Akacan, mahkeme, tutukluluk, korumalar
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