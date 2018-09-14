"Bizim de bildiğimiz çok şey var ama..."
"Bizim de bildiğimiz çok şey var ama..."
İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gündemde olan türkücü Nihat Doğan’ın bir dönem birlikte program sunduğu Ece Erken konuyla ilgili; “Bizim de bildiğimiz çok şey var ama davanın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi
Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan türkücü Nihat Doğan'ın, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programındaki işine son verildiği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama da programın sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'den geldi.
'NE FIRTINALAR KOPUYOR, BİLMİYORSUNUZ'
"Son günlerde bizim de üzerimize çok geliyorlar. 'Niye hiç bir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz' diyenler var. Bizim içimizde yaşananları, ne fırtınalar koptuğunu bilmiyorsunuz. Ben öncelikle kendi özgür irademle konuşmadığımı belirtmek istiyorum.
'BEN BİR ANNEYİM'
'DAVA SONUÇLANSIN, KONUŞURUZ'
Yoksa burada kimse kimsenin arkasında değil. Bu bir kavga, dedikodu vs. değil. Bu ağır bir suçlama. Ve ben böyle bir suçlamada hiç kimsenin arkasında durmam.
Ece Erken'in ardından konuşan Bircan Bali ise şunları dile söyledi:
"Benim Nihat Doğan'dan öğrendiğim bir kelime var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir haksızlık olsa susmazdım."
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