Bizim Hikaye dizisinden flaş ayrılık!

Nesrin Cavadzade, ‘Bizim Hikaye’ dizisinden ayrıldı

Bizim Hikaye isimli dizide 'Tülay' karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, diziden ayrıldı. Bu ayrılığı dizinin yapımcısı sosyal medya sayfasından açıkladı.

Bizim Hikaye isimli dizinin 53. son bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Bizim Hikaye’de Tülay ve Tufan Almanya’ya gitme kararı aldı. Dizinin sevilen karakteri Tülay’ı canlandıran Nesrin Cavadzade de son bölümde Bizim Hikaye’ye veda etti.

“SENİ VE GÜLEN YÜZÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ”

Bizim Hikaye’nin yapımcısı Nesrin Cavadzade’nin ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu. Med Yapım’ın açıklamasında, “Sevgili oyuncumuz Nesrin Cavadzade bu akşam Bizim Hikaye’ye veda ediyor. 53 bölümdür canlandırdığın Tülay karakteriyle hikayemize renk kattın. Seni ve gülen yüzünü unutmayacağız. En kısa sürede yepyeni bir Med Yapım projesinde yeniden birlikte olmak üzere… Hoşçakal Tülay” ifadeleri kullanıldı.