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BKP HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

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BKP HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümeti eleştirerek, “UBP- DP azınlık hükümetinden emekçileri düze çıkarak, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm olacak reformlar yapmasını beklemek ölüden gözyaşı beklemekle eşdeğerdir” dedi.

“SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARA ÇÖZÜM OLACAK REFORMLAR YAPILMASINI BEKLEMEK ÖLÜDEN GÖZYAŞI BEKLEMEKLE EŞDEĞER”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümeti eleştirerek, “UBP- DP azınlık hükümetinden emekçileri düze çıkarak, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm olacak reformlar yapmasını beklemek ölüden gözyaşı beklemekle eşdeğerdir” dedi.

İzcan yazılı açıklamasında “ Kıbrıslı Türklerin esas mücadelesi içinde yaşadığımız rejimi değiştirmektir. Statüko bizleri her geçen gün biraz daha yozlaşmaya ve yok oluşa sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslı Türkler için ana hedef olduğunu, ancak çözüme ulaşılıncaya kadar da toplumun refah ve güvenli şartlarda yaşaması için hükümetlerin icraatlar yapmak gerektiğini ifade eden İzcan, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte yapılması gereken sistemi kökten değiştirmeyi hedefleyen, barış, demokrasi, hukuk ve sosyal adaletin hakim olacağı bir düzeni kurmak için mücadele eden Birleşik Kıbrıs Partisi’ne destek vermektir”

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