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BLACK PANTHER

Black Panther

Black Panther Film Konusu

Kaptan Amerika'yla yan yana çarpıştıktan sonra vatanı Wakanda'ya dönen T'Challa, ya da Kara Panter (Chadwick Boseman), bu gözlerden uzak, ancak son derece gelişmiş ülkeye liderlik etmeye hazırlanmaktadır. Ancak ülke içinde karışıklıklar çıkmış, tahta aday olan başkaları da baş göstermiştir. Ülkesini bir arada tutmak ve savaşa girmesini engellemek isteyen T'Challa, CIA ajanı Everett K. Ross'un da (Martin Freeman) yardımını alacaktır.

İlk siyahi süper kahramanlardan biri olan Siyah Panter, 2018 yılında ilk kez merkezde kendisinin olduğu bir filmle beyazperdede olacak.

 

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