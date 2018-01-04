BOBİ: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!
Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! Film Konusu
Uçmaya çok hevesli bir kirpi olan Bobi, yine bir gün uçma hevesiyle yaptığı kaza sonrasında hafızasını kaybeder. Şair ruhlu güvercin arkadaşıyla birlikte unuttuklarını yeniden hatırlamaya çalışan Bobi, aynı zamanda bütün hayvanları tehdit eden güçlere karşı da savaşacaktır.
04 Ocak 2018 Perşembe 13:27
Etiketler : Bobi: Dikenlerin Gücü Adına
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