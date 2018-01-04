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  3. BOBİ: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!
BOBİ: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!

BOBİ: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!

Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!

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Yapımı :2017 - Çin

Tür :Animasyon

Süre:85 Dak.

Yönetmen :Jianming Huang

Oyuncular : -

Senaryo :Jianming Huang

Yapımcı : -

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Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! Film Konusu

Uçmaya çok hevesli bir kirpi olan Bobi, yine bir gün uçma hevesiyle yaptığı kaza sonrasında hafızasını kaybeder. Şair ruhlu güvercin arkadaşıyla birlikte unuttuklarını yeniden hatırlamaya çalışan Bobi, aynı zamanda bütün hayvanları tehdit eden güçlere karşı da savaşacaktır.

 

 

Diğer Adı :

Yaramaz Kirpi Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!

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