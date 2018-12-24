Böbrek sağlığının en önemli göstergeleri arasında....

Kreatinin klirensi nedir? Kreatinin klirensi yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri…

Böbrek yetmezliği veya böbrek tıkanıklığı gibi böbrek fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan kretinin klirensi ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kreatinin klirensi nedir? Kreatinin klirensi yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri…

Kreatinin vücudun atık maddelerinden biri olup, kaslarda kreatin adı verilen maddenin yıkımı ile oluşur. Kreatinin vücut aktiviteleri, beslenme gibi faktörlerden etkilenmediği, böbreklerden geri emilmediği ve idrarla belirli miktarda atıldığı için klirens testi hesaplanmasında kullanılabilir. Şimdi, kreatinin klirensi yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

KREATİNİN KLİRENSİ NEDİR?

Böbreğinizin kreatinin tarafından temizlenen kan miktarına kreatinin klirensi denir. Kreatinin klirens testi ise, kan ve idrardaki kreatinin miktarlarına göre hesaplanan bir testtir. Kreatinin klirens testi birim zamanda (dakikada) kreatininden temizlenen plazma miktarını gösterir. Bu gösterge böbreklerin ne kadar iyi çalıştığının belirtecidir.

Sağlıklı bir genç insanda kreatinin klerensi, kadınlar için dakikada 95 mililitre / erkeklerde dakikada 120 mililitredir.

Kreatinin klirens testi, böbreklerin kanınızı ne kadar iyi temizlediğini yansıtan genel glomerüler filtrasyon oranınızı (GFR) belirler.

KREATİNİN KLİRENSİ YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

– Ciddi böbrek hasarı veya kronik böbrek hastalığı

– Vücudun susuz kalması

– Kas yaralanmaları

– Ağır egzersizler

– Yanıklar

– Kas distrofisi

– Şok

– Karbonmonoksit zehirlenmesi, hipotiroidi ve gebelik

KREATİNİN KLİRENSİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Cidddi böbrek bozukluğuna işaret eden kretinin klirensi düşüklüğünün deneleri şunlardır:

– Kanser

– Böbreklerde sorunlar

– Böbrek yetmezliği

– Böbreklerdeki kan akışının çok az olması

– Böbreklerdeki filtreleme bölümlerinin hasar görmesi

– Mesane çıkışında tıkanıklık

– Kalp yetmezliği

– İdrar yolu tıkanıklığı

– Vücudun susuz kalması (Dehidrasyon)

– Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar

– Şok