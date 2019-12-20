Böbrek taşının düşmanı su…

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle böbrek taşı rahatsızlıklarının görülme sıklığı arttı. Hastalık son yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar ve kadınlarda daha sık görülmeye başlandı. Üroloji Uzmanı Doçent Berkan Reşorlu, böbrek taşından kurtulmanın yollarını anlattı...

Doçent Berkan Reşorlu, ‘'Böbrek taşı hastalığının artmasının başlıca nedenleri arasında, obezite, karbonhidrat ve tuzlu besiler ile hareketsiz yaşam tarzı bulunuyor. Normal tüketimin dışında günde yarım litre daha fazla su içmek, böbrek taşı riskini yüzde 86 oranında azaltır. Koruyucu sitrat içeriği nedeniyle her gün bir limon tüketilmesinde de fayda var'' dedi.

Reşorlu, fast food tarzı yanlış beslenme; cips, kraker, çikolata, gazlı içecekler, şekerli yapay ürünler ile, bilgisayar, TV ya da cep telefonu başında hareketsiz geçen zamanın da taş hastalığının çocuklarda daha sık görülmesine yol açtığını da belirtti.

Reşorlu, şiddetli sancıya neden olan böbrek taşı oluşmaması için alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

* Bol su içilmelidir. Günde yarım litre sıvı alımını artırmak, taş oluşumu riskini yüzde 86 oranında azaltır. Günlük iki litre idrar çıkaracak kadar, yani yazın 3 litre, kışın 2.5 litre sıvının gün içerisine yayılarak tüketilmesi gerekir

* Toplumda yanlış bilinenin aksine, taş hastaları süt ve yoğurdu normal düzeyde tüketebilirler. Fazla tuz, hayvansal protein ve rafine şekerlerin tüketiminden uzak durulmalıdır.

* Taş oluşumundan koruyucu sitrat içeriği nedeniyle günlük 1 limon tüketilmesinde fayda vardır.

* Sedanter yani hareketsiz yaşam tarzı taş hastalığı riskini artırır. Bu sebeple düzenli egzersiz yapmaya ve ideal kilonun korunmasına dikkat edilmelidir.

* Obeziteye sebep olabilecek aşırı, yağlı ve işlenmiş gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır.