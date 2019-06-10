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Bodrum'u Salladı!

Bodrum'u Salladı! 1110

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.