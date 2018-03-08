BOĞAZ AĞRISI OLANLAR DİKKAT!

Tuz karabiber ve limonun iyi geldiği hastalıklar Tuz karabiber ve limonu sadece salatalarda değil çeşitli hastalıklara da şifa sağlaması amacı ile kullanabilirsiniz. İşte tuz karabiber ve limon üçlüsünün iyi geldiği hastalıklar…

Aslında, dünya genelinde birçok kişi bu maddeleri günlük rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanıyor. Çeşitli kimyasalları denemektense insanlar son zamanlarda doğal ev yapımı ilaç kullanımına yöneliyor. Şifa sağlayan doğal ilaçlardan birkaç tanesi ise limon karabiber ve tuz…



Limon karabiber ve tuzun iyi geldiği hastalıkları bilmiyorsanız birazdan vereceğimiz bilgilere göz atabilirsiniz.

Boğaz ağrısı



Bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Bu karışımla her gün gargara yapın, boğaz ağrısının kaybolduğunu göreceksiniz.

Tıkalı burun



Hapşırarak burun tıkanıklığınızı giderebilirsiniz. Karabiber, tarçın, kimyon ve kakule tohumlarını eşit miktarda karıştırın. Karışımı yavaş yavaş koklayın.

Diş ağrısı



Yarım çay kaşığı toz biber ve karanfil yağını karıştırın. Karışımı dişinizde ağrı olan bölgeye uygulayın. Ağrının kısa sürede azaldığını göreceksiniz.





Aynı zamanda dişlerinizi günde 2 defa fırçalamayı ihmal etmeyin. Diş temizliğine dikkat etmeniz diş ağrısını engellemenin en iyi yoludur. . Ayrıca, şekerli veya asitli gıdalardan kaçınmak önemlidir.