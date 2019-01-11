Boğaz ağrısının ilacı!

Günümüzde tıpta her şeyin çaresi var. Ancak ilaç kullanmak istemiyorsanız alternatif tıbta sıklıkla kullanılan doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Öncelikle yapmanız gereken; bitkilerin hazır olarak satılan sallama çaylarından kullanmak yerine bitki karışımlarını evde hazırlamak. Böylece tamamen doğal bir karışım elde etmiş olacaksınız.

ADAÇAYI

Adaçayının boğaz ağrısına iyi geldiği çok uzun zamanlardan beri biliniyor. Boğaz ağrılarına iyi gelmesinin yanında adaçayı beyin gelişimine de katkıda bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre adaçayı tüketimi Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Adaçayı yapraklarını kaynar suda demleyerek tüketebilirsiniz. Tadını damak zevkinize hitap edecek bir hale getirmek isterseniz birkaç damla limon ve 1 çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz. Günde 1-2 fincan adaçayı tüketmeniz faydalı olacaktır.

NANE

Doğal yollardan midenizi rahatlatacak en etkili doğal yöntem nane ve nane yağıdır. Midenizin hassas bir yapıya sahipse doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz. Nane yağı aynı zamanda ishal ve kabızlık gibi bağırsak hastalıklarına da iyi geliyor. Mümkünse kendi kuruttuğunuz ya da aktardan aldığınız nane yapraklarını demleyerek çay şeklinde de tüketebilirsiniz. Nane çayını yemeklerinizden bir saat önce tüketmenizde fayda var.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, vücutta bulunan iltihapları kurutmasının yanı sıra kemik ağrılarına da iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen zerdeçal kalp ve damar sağlığı için de birebirdir. Yemeklerinizin üzerine bir tutam zerdeçal eklemeniz yeterli olur. Kan temizleyici bir bitkidir bu nedenle kullanılırken dikkatli olunması gerekir.