Boğaz Rekreasyon Alanı Projesi İle Ergazi Köy Lokali’ndeki çalışmalar devam ediyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bir kez daha sahaya indi, devam eden projeleri yerinde inceledi. Boğaz Rekreasyon Projesi ve çalışmaları son dönemde hız kazanan Ergazi Köy Lokali projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi İmar Birimi de eşlik etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve kendisine eşlik eden İmar Birimi’nin ilk durağı yapımı devam eden Boğaz Rekreasyon Alanı Projesi’nin 2. Etap çalışmaları oldu. İlk etabı 2018 yılında tamamlanan ve halkın kullanımına açılan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesi’nin ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sadıkoğlu, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmaları; 35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra ağaçlandırmadan oluşuyor.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun geçeceği alanın denize taraf olan kısmına, geçtiğimiz günlerde başlayan, anayol ve bisiklet-yürüyüş yolu arasındaki kot(yükseklik) farkını ortadan kaldıracak 200 metrelik istinat duvarı yapımında sona gelindi. Projenin önemli bir bacağını oluşturan yağmur suyu drenaj çalışması ile kaldırım yapımı çalışması ise tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında sağanak yağmur sonrası biriken suyun tahliyesi için 198 metrekarelik kanal açıldı, 1000 mm’lik büz beton borular ile 60 metre yağmur suyu drenaj hattı döşedi. Yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmasını tamamlayan ekip söz konusu çalışmanın olduğu bölgeye kaldırım da yaptı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, köy halkı tarafından merakla beklenen ve köyün en büyük eksiği olan Ergazi’de yapımı devam eden Köy Lokali’nde yürütülen çalışmaları da inceledi. Çalışmaları yürüten İnşaat Birimi’nden bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, çalışmaların bir an önce tamamlanarak lokalin köy halkının kullanımına açılacağını söyledi. Köy Lokali binasının yapımını tamamlayan İskele Belediyesi İnşaat Birimi, lokalin etrafını çevreleyen duvarın yapımını tamamlamak üzere. Ergazi Köy Lokali’ndeki çalışmalar ilerleyen günlerde peyzaj, parke, büfe ve çocuk oyun alanının yapımı ile devam edecek. Söz konusu tüm çalışmalar tamamlandığında Ergazi Köyü’nün önemli bir eksiği giderilmiş olacak.