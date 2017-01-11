BOĞAZ'DA KOKUTAN KAZA!

Girne – Lefkoşa anayolunun Boğaz bölgesinde dün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı.

Dün saat 12.00 sıralarında Boğaz bölgesi St. Hilarion Kavşağı yakınlarında Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan Ferhat Gedayev yönetimindeki TKM 537 plakalı otobüsle ilerlediği sırada, trafik sıkışıklığı nedeniyle önünde ayni istikamete doğru ilerlemekte olan Mahmut İşlek yönetimindeki NM 547 plakalı araca arkadan çarptı.

Bu kaza sonrasında TKM 537 plakalı otobüsün arkasında seyretmekte olan Bünyamin Adaklı ise yönetimindeki NA702 plakalı aracıyla otobüsün arka kısmına çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.