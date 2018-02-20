BOĞAZINI SIKTI, YERDE SÜRÜKLEDİ!

Ayrıldığı kız arkadaşına barışma teklif eden Murat Öztürk, olumsuz cevap alınca deliye döndü

Suna ERDEN

Girne’de hafta sonu yaşanan olayda eski sevgili dehşet saçtı. Murat Öztürk isimli zanlı, kendisinden ayrılan 26 yaşındaki S.A.A.’nın evine gitti. Ancak barışma teklifi reddedilen zanlı deliye döndü. Zanlı, eski kız arkadaşına saldırıp, boğazını sıktı, yerlerde sürükleyerek başından yaralanmasına neden oldu. Darp edilen genç kadın evden kaçarak arabasına binip uzaklaşmak istedi ancak zanlı da arabayla eski kız arkadaşının peşine düştü. Girne sokaklarında bir süre devam eden takip olayı, zanlının genç kadının aracının önünü kesmesiyle son buldu. Zanlı önünü keserek durdurduğu araca doğru gitti ancak kapıları açamadı. Buna sinirlenen zanlı bu kez de eski kız arkadaşının aracının camlarını patlattı. Yaşanan olay üzerine tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle duruşmaya çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yapan polis, zanlı Murat Öztürk’ün “Geceleyin Ev Açma”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Yaralama” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Öztürk’ün 17 Şubat 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında 145 promil alkol tesiri altında kendisi ile barışmak istemeyen eski kız arkadaşının evine zorla girdiğini kaydetti.

Arabayla kaçtı yine kurtulamadı

Polis, zanlının eve girmesi ile eski sevgilisinin boğazını sıkarak yere düşürdüğünü, S.A.A.’nın düşmenin etkisi ile başını koltuk kenarına çarparak derin yaralar oluştuğunu kaydetti. Genç kadının korkarak aracı ile evden kaçtığını, bu esnada zanlının da plakası tespit edilemeyen bir araçla peşine düştüğünü ifade eden polis, zanlının eski kız arkadaşının aracının önünü kestiğini, aracı açmaya çalıştığını ancak açamadığı için camlarını patlatarak 2 bin TL hasar verdiğini söyledi. Polis, zanlının Ağustos ayı 2017 tarihinde de aynı şekilde eski kız arkadaşını darp ettiğini ancak genç kadının polise ifade vererek, konunun mahkemeye gitmesini istemediği yönünde beyanda bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç uyardı

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Öztürk’ün yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kişinin 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlının 150 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının S.A.A. ile her hangi bir şekilde muhatap olması halinde teminatı ihlal ettiğini sayarak cezaevine göndereceği konusunda uyardı.

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