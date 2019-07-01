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BOĞAZKÖY-AĞIRDAĞ YOLUNDA TRAFİK KAZASI

BOĞAZKÖY-AĞIRDAĞ YOLUNDA TRAFİK KAZASI

3 yaralı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat dün 15.00 sıralarında meydana geldi. 

Kaza, Philips Tamarapreye Adeova (E-26) yönetimindeki ZPC 246 plakalı aracın, sağa meyilli virajda, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araçla çarpışmasıyla yaşandı. 

Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturmasına devam ediyor. 

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